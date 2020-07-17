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  • 21:32,  17 июля 2020
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Фигурное катание
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Косторная описала Щербакову одним словом

Косторная описала Щербакову одним словом
Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова. Фото: скриншот видео

Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная попыталась одним словом описать свою одногруппницу, двукратную чемпионку России Анну Щербакову.

В интервью порталу Olympic Channel Косторная сыграла в игру «One Word to Describe».

«Анна Щербакова — интеллигентная. Потому что у Ани очень интересный характер, сильный, волевой, но при этом она очень нежная снаружи», — отметила Косторная.

Также в этой игре Косторная описала Евгению Медведеву и Алину Загитову, Юдзуру Ханю и Нейтана Чена.

Напомним, сейчас Алена Косторная в составе группы Этери Тутберидзе тренируется на базе УТЦ «Новогорск». Ранее она продемонстрировала отрывок из новой произвольной программы под песню Билли Айлиш.

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