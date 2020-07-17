Московский «Спартак» стал неофициальным чемпионом Москвы по итогам розыгрыша Российской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.

Об этом команда сообщила в своем официальном «Твиттере». В сезоне-2019/20 в РПЛ сыграли четыре клуба из Москвы — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо», при этом наибольшее число очков в матчах против московских команд набрал именно «Спартак» — 11 баллов. На втором месте «Динамо» с 8-ю очками, на третьем «Локомотив» и ЦСКА (7 очков).

Пока в РПЛ сыграны матчи 29 туров (2 игры перенесены), «Локомотив» среди московских клубов располагается в таблице выше всех — на 2-й строчке, ЦСКА идет на 4-м месте, «Динамо» — на 6-м, а «Спартак» идет лишь 9-м. У «Динамо» в запасе еще одна встреча — против «Краснодара» на выезде.