Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался по поводу решения Дмитрия Малышко в скором времени завершить спортивную карьеру.

Слова Хованцева приводит портал «Спорт день за днем». «Конечно, на него сильно повлияла та ситуация, которая случилась в декабре. Его отправили с Кубка мира, где он показывал скорости, чтобы быть в команде», — отметил тренер, добавив, что тогда Малышко зашел на штрафные круги в двух эстафетах, однако тогда был сильный ветер и такое случалось у десяти команд.

«От этого не застрахован никто! Дело в том, что Дима – эстафетный боец, даже беря запасные патроны, он всегда показывал хороший результат», — сказал Хованцев, добавив, что решение отправить Малышко на «Ижевскую винтовку» принимали Сергей Белозеров, Артем Истомин и Максим Максимов.

После этого Малышко отказался выступать на «Ижевской винтовке»: Хованцев считает, что возражения биатлониста были мотивированы.

«В итоге все это привело к непонятной для него ситуации, в команде он или нет, в каких условиях будет тренироваться», — заключил Хованцев.