Московский хоккейный клуб «Спартак» приостановил тренировочный сбор на базе в Новогорске из-за вспышки коронавируса.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, за последнюю неделю более 10 человек сдали положительные тесты на коронавирус, это игроки и персонал команды. Ранее хоккеист «Спартака» Андрей Зубарев сообщил о том, что у него диагностировали вирусную пневмонию. Остальные имена не называются.

Отмечается, что часть заболевших была изолирована в домашних условиях, кто-то остался на карантине в гостинице или на базе в Новогорске. Теперь все остальные игроки, а также члены тренерского штаба должны пройти повторное тестирование на коронавирус, после этого в команде будут решать, продолжать ли сбор в Новогорске.