Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии.

«Настроение — лето», — написала Трусова под подборкой фото в «Инстаграме». Все фото можно увидеть в профиле Трусовой.

Напомним, с 1 июня до середины июля Александра Трусова работала на сборе в Кисловодске вместе с группой Евгения Плющенко. О переходе из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» стало известно в мае 2020 года.

На сборах на базе «Юг спорт» Трусова, по сообщениям Плющенко, сумела восстановить все четверные прыжки, а также все в порядке с тройным акселем, который спортсменка так и не смогла чисто исполнить на соревнованиях. Постановками программ для нового сезона занялся тренер Сергей Розанов.