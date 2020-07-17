Российская фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая оценила перспективы Евгения Плющенко на тренерском поприще.

Слова Слуцкой цитирует портал «Собеседник». Фигуристка отметила, что рабовладельческого строя в России нет, и к себе никто никого забрать не может.

«Евгений никого к себе силком не тащит. Переход спортсмена от одного тренера к другому – это исключительно желание спортсмена, его родителей», — сказала Слуцкая, отметив, что Плющенко прошел большой путь в спорте и имеет колоссальный опыт, так что может воспитать новых спортсменов.

«Он тренировался у одного из лучших тренеров не только во всём мире, но и во всей вселенной. Наверняка он многое почерпнул и знает, как правильно подготовиться. Жене просто нужно время, нужен опыт», — заключила Слуцкая.