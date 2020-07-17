Итальянская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира Доротея Вирер рассказала о том, что ей не нравится в своей популярности.

«То, как некоторые люди смотрят на меня, когда узнают. Это смущает меня, потому что я не очень уверена в себе», — сказала итальянка в интервью журналу Vanity Fair.

По словам Вирер, она старается не прятаться от людей, однако ей не нравится находиться в центре внимания.

Также спортсменка отметила, что главное для нее — чувствовать себя хорошо, а остальное приложится.

Напомним, Доротея Вирер последние два сезона выигрывала общий зачет Кубка мира по биатлону, а также завоевывала золотые награды на чемпионатах мира — в масс-старте, гонке преследования и индивидуальной гонке. Также Вирер имеет две бронзовых награды Олимпийских игр, обе завоеваны в дисциплине «Смешанная эстафета».