Футбольный клуб «Монако» провел товарищеский матч против клуба «Серкль Брюгге» в рамках подготовки к новому сезону в чемпионате Франции.

Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «монегасков».

Исход встречи был решен уже в первом тайме: на 5-й минуте голом отметился Виссам Бен-Йеддер, а спустя еще несколько минут дальним ударом мяч забил Александр Головин.

Во втором тайме Александр Головин какое-то время отбегал с капитанской повязкой.

В этом матче сыграл находящийся в «Монако» на просмотре российский голкипер Антон Митрюшкин. Вратарь вышел на поле на 34-й минуте, заменив Бенжамина Лекомта и отыграл оставшееся время на ноль. Пока неизвестно, подпишет ли «Монако» Митрюшкина: футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Сьона».