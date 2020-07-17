Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая продемонстрировала подписчикам свой диплом о высшем образовании.

В 2020 году спортсменка окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Липницкая отучилась в вузе пять лет на заочном отделении, куда поступила в 2015 году без экзаменов.

Диплом фигуристка продемонстрировала в «сторис» своего «Инстаграма».

Напомним, спортивную карьеру Юлия Липницкая завершила еще несколько лет назад, фигуристка долгое время страдала от анорексии.

Сейчас Юлия Липницкая занимается собственной академией и мастер-классами, а также в скором времени станет мамой. Уже несколько лет Липницкая встречается с экс-коллегой по группе Этери Тутберидзе Владиславом Тарасенко.