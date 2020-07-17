Футбольный клуб «Лидс Юнайтед» гарантировал себе место в Английской Премьер-лиге на сезон-2020/21 благодаря тому, что «Вест Бромвич» не смог обыграть «Хаддерсфилд» в матче 45-го тура Чемпионшипа.

Сейчас «Лидс» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, команда Марсело Бьелсы набрала 87 очков в 44 матчах, тем самым гарантировала себе место в топ-2 и прямой выход в АПЛ.

«Лидс» последний раз играл в АПЛ в сезоне-2003/04, а после вылета не возвращался в высший дивизион. Какое-то время команд провела в Лиге 1 (с 2007 по 2010 год). Команда Марсело Бьелсы могла выйти в АПЛ и в прошлом сезоне, поскольку первую половину уверенно лидировала, однако затем спустилась в зону плей-офф и уступила «Дерби Каунти».