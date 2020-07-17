Главные новости дня из мира спорта — в дайджесте от Nevasport:

Дмитрий Малышко может завершить карьеру и не выступить в сезоне-2020/21

Российский биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру, сообщает News.ru со ссылкой на источник в федерации биатлона Санкт-Петербурга. По информации издания, Малышко еще не принял окончательное решение относительно своего будущего. При этом спортсмен не предоставил федерации план подготовки к сезону-2020/21. На данный момент Дмитрий рассматривает различные варианты.

«Спартак» приостановил тренировки в Новогорске. Более 10 человек больны коронавирусом

Московский хоккейный клуб «Спартак» приостановил тренировочный сбор на базе в Новогорске из-за вспышки коронавируса. Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, за последнюю неделю более 10 человек сдали положительные тесты на коронавирус, это игроки и персонал команды. Ранее хоккеист «Спартака» Андрей Зубарев сообщил о том, что у него диагностировали вирусную пневмонию. Остальные имена не называются.

Гендиректор «Зенита» оштрафован на 200 тыс за грубую шутку про «Спартак»

Комитет по этике РФС оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тысяч рублей. После матча 26-го тура игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун сымитировали половой акт, празднуя досрочное чемпионство в раздевалке стадиона в Краснодаре. После этого Медведев пошутил, что то же самое будет со «Спартаком» после полуфинального матча Кубка России.

«Монако» обыграл «Серкль Брюгге», Головин забил гол и побыл капитаном команды

Футбольный клуб «Монако» провел товарищеский матч против клуба «Серкль Брюгге» в рамках подготовки к новому сезону в чемпионате Франции. Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «монегасков». Головин забил гол дальним ударом в первом тайме. В этом матче сыграл находящийся в «Монако» на просмотре российский голкипер Антон Митрюшкин. Вратарь вышел на поле на 34-й минуте, заменив Бенжамина Лекомта и отыграл оставшееся время на ноль.

Перед Большуновым поставлена задача вновь выиграть Кубок мира и взять медаль ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в группе которого тренируется Александр Большунов, озвучил цели, поставленные перед спортсменами на следующий сезон. По словам специалиста, его задача — раскрыть каждого спортсмена. Большунову ставятся задачи: подтянуть коньковый ход, стать универсальным спортсменом, успешно выступать как в спринте, так и на длинных дистанциях, постараться повторить успехи прошлого сезона, а также подготовиться к чемпионату мира и занять там место на пьедестале