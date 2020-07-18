«Зенит» заинтересован в возвращении бразильского форварда Халка, игравшего в Петербурге с 2012 по 2016 год. Как сообщает южноамериканское издание UOL, Петербургский клуб интересуется 33-летним бразильцем наряду с «Галатасараем».

Недавно Халк заявил, что хотел бы покинуть китайский «Шанхай СИПГ» по истечении действующего контракта в декабре 2020 года. Этим он привлёк внимание нескольких бразильских и европейских клубов, среди которых «Палмейрас», турецкие команды, а также «Зенит» . Отмечается, что приоритетом для Халка будет возвращение на родину, где фаворитом на подписание игрока считается «Палмейрас».

В начале года Халк тренировался в составе «Палмейраса» несколько недель, чтобы поддержать форму пока в Китае была вспышка коронавируса.

За 4 года в составе «Зенита» Халк становился чемпионом России в сезоне-2014/2015, а также выигрывал Кубок России (2015/2016) и Суперкубка (2016). В его активе 148 игр за российский клуб, в которых он забил 76 голов и сделал 60 результативных передач.