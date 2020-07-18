Российские хоккеисты Кирилла Капризов и Ильи Сорокин, подписавшие контракты с клубами НХЛ, испытывают проблемы с получением американской визы. Об этом в твиттере рассказал журналист The Athletic Артур Стэйпл.

Журналист сообщил, что несколько игроков НХЛ из Европы с визами, срок действия которых истек 30 июня, без проблем получили новые.

«Стоит задаться вопросом, влияет ли на это тот факт, что эти хоккеисты не смогут играть, — написал Стейпл в твиттере.

Ранее вратарь Сорокин подписал соглашение новичка с «Нью-Йорк Айлендерс», а Капризов — с «Миннесотой Уайлд». По условиям договоренности между НХЛ и профсоюзом игроков, они не смогут сыграть в плей-офф текущего сезона, однако хоккеисты планируют приехать в расположение своих новых клубов.