«Тамбов» в сезоне-2020/21 будет играть домашние матчи в Саранске на стадионе «Мордовия Арене». Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

По словам директора, бюджет клуба остается тем же, что и в этом сезоне. Домашние матчи будут играться в Саранске, потому что в Нижнем Новгороде условия не очень хорошие.

«Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20 процентов. В Саранске нам пошли навстречу, чтобы загрузить «Мордовию Арену», — приводит слова Худякова «Известия».

«Тамбов» уже гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон после отмены игры 29-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Сочи» из-за вспышки коронавируса в южном клубе.