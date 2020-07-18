Московский «Спартак» может помочь «Химкам» с выходом в РПЛ. Клуб Леонида Федуна может обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления Премьер-лиге.

Взамен «Спартак» получит тесное сотрудничество: появятся варианты с футболистами, которые не проходят в основу в «Спартака», а смогут получить игровое время в «Химках». У «Спартака» будет право приоритетного выкупа футболистов подмосковной команды.

Как отмечает журналист Василий Конов, клубы провели переговоры о возможном сотрудничестве. На данный момент «Спартак» пока не ответил согласием, однако такой вариант событий существует.

Напомним, «Химки» вышли в РПЛ по спортивному принципу, но не могут отыскать средства на существование в рамках Премьер-лиги.