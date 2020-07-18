Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как отмечаетThe Sun, в ближайшее время переход может стать реальностью, поскольку клубы близки к тому, чтобы сойтись на сумме трансфера в 100 млн фунтов.

Отмечается, что Санчо горит желанием переехать в АПЛ. А наставник «Манчестера» Уле Гуннар Сульшер планирует создать тройку нападения Санчо — Маркус Рэшфорд — Мейсон Гринвуд.

Ранее дортмундский клуб оценивал 20-летнего игрока в 120 млн евро, а МЮ готов был заплатить только 55 миллионов

В текущем сезоне Джейдон Санчо сыграл в 32 матчах Бундеслиги, забил 17 голов и отдал 17 результативных передач.