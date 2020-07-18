Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал влияние партнеров по команде на его игру. Ранее россиянин вошел в число претендентов на приз лучшему вратарю сезон «Везина Трофи».

Василевский отметил, что нельзя быть хорошим вратарем без отличной команды. По его словам, особенно в НХЛ, где очень тяжелая работа, много хороших игроков, которые пытаются тебе забить. В этой связи, очень важно, как твоя команда перед тобой играет, работая на весь коллектив.

«Так что «Везину Трофи», если её дадут, заслужила вся «Тампа», а не только я один. Нужно тренировать своё тело, понимать, как выдерживать давление, сохранять разум чистым. Вот и ключи к этому секрету», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний российский вратарь сыграл в 52 встречах за «Тампу», в 35 из них одержав победу и оформив три шат-аута. В среднем Василевский пропускал 2,56 гола за игру.