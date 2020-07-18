Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию, что «Спартак» может оказать клубу финансовую помощь для игры в РПЛ и оценил вероятность повышения в классе.

По словам Иванова, такого варианта нет, он и невозможен.

Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется, — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Иванов также отметил, что вероятность выхода «Химок» в РПЛ большая, а решение озвучат в понедельник.

Ранее СМИ сообщали, что один из топ-клубов РПЛ готов помочь «Химкам» с выходом в РПЛ. Журналист Василий Конов сообщил, что «Спартак» и «Химки» провели переговоры, а окончательное решение примет Леонид Федун.