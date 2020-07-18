Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча на Кубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Широков рассчитывает, что матч получится интересным, поскольку это полуфинал Кубка. «Спартак», по словам Широкова, прекрасно понимает, что это последний шанс закончить сезона на мажорной ноте.

«Понятно, что «Спартак» может противопоставить «Зениту» высокий настрой. Но это банальность. Если «Зенит» сыграет в свою игру, ничего «Спартак» не противопоставит. Поэтому важно, как настроятся петербуржцы».

Ширков считает, что если «Зенит» настроится вальяжно, с чувством большого превосходства, как против «Оренбурга», то могут возникнуть проблемы.

Матч «Зенит»-«Спартак» начнется 19 июля в 18.30.