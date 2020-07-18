Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, чем занимался в период самоизоляции. Биатлонист прекрасно провел время, поскольку имел на это все условия.

«Я в этот самоизоляционный период испытал ещё больше позитива от своего частного дома. Мог спокойно выйти и побегать по полям, по дорогам. Проводил тренировки на велосипеде, а также на роллерах», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».

Гараничев рассказал, что где-то в мае начал уже кататься в парке: вставал в шесть утра и через полчаса начинал тренировку. Гараничев отметил, что проводил там длительные тренировки, вплоть до четырёх часов.

Позже Гараничев начал работу с винтовкой, поскольку дома у него есть пневматическая винтовка. Сейчас, по словам Гараничева, он ведет уже полноценную стрелковую подготовку без каких-либо проблем.