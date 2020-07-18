Бразильский форвард Халк не перейдет в «Зенит» по окончании своего контракта с китайским клубом.

По информации «Бобсоккера» в лице журналиста Алексея Андрианова, информация об интересе к 33-летнему форварду не соответствует действительности. Причина — в условиях нового лимита это нецелесообразно.

Также по словам Андрианова, заменой Азмуну с большой долей вероятности станет Александр Кокорин, который подпишет новый контракт с «Зенитом».

По информации Андрианова, намерения «Зенита» есть в отношении Ловрена, контракт которого с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2021 года. Отмечается, что петербургский клуб отталкивается от позиции Бранислава Ивановича, которому предложен новый годичный контракт.

Также источник сообщил, что Кержаков останется в «Зените», Кузяев думает над предложениями, а Жиркову ищут новый клуб на случай, если с «Зенитом» договор продлить не удаться.