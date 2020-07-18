Согласно официальной статистике на субботу, 18 июля, в России зафиксированы 6 234 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 765 437, сообщает Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выздоровели 7 490 россиянин, всего по выздоровлению выписаны 546 863 пациента. 12 247 человека скончались, из них 124 — за предыдущие 24 часа.

На сегодня 206 327 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 578 новых случаев. Всего 232 954 жителей столицы заражены коронавирусом. В Московской области зафиксированы 173 новых пациентов, общее число зараженных — 61 572. В Санкт-Петербурге установлены 238 новых случая (всего 29144 ).