Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская скончалась в результате падения из окна московской многоэтажки. Сообщение об этом опубликовал сайте телеканала «РЕН ТВ».

Александровской было двадцать лет. Уроженка Москвы с 2016 года выступала под флагом Австралии. Два раза она становилась победителем национального чемпионата. До 2012 года выступала как одиночница, с 2012 работала в паре. Вместе с австралийцем Харли Уиндзором выиграла чемпионат мира среди юниоров.

Александровская и Уиндзон до лета 2018 года работали в группе российского тренера Нины Мозер. В межсезонье решили поменять тренера, перейдя на работу к канадскому специалисту Ришару Готье.