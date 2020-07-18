Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» полузащитник Романа Широков будет комментировать полуфинальный матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

Как отмечает «Матч ТВ», комментировать игру на телеканале вместе с Широковым будут Георгий Черданцев и Нобель Арустамян.

Ранее Широков уже пробовал себя в роли комментатора, работая на игре 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:4).

Кубоквая встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 19 июля. Трансляцию начнется на «Матч ТВ» в 18:30 по московскому времени.