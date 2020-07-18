Капитан сборной России Виталий Фридзон должен подписать однолетнее соглашение с петербургским «Зенитом». Как отмечает телеграм-канал «Перехват», «Зенит» фаворит в борьбе за игрока, хотя у Фридзона есть ещё несколько вариантов для перехода.

Ранее краснодарский «Локомотив-Кубань» принял решение не продлевать соглашение с защитником сборной России. В Краснодаре Фридзон провел два сезона.

В составе «Локомотива» снайпер провёл 24 матча в Еврокубке, в которых набирал 7,2 очка, делал 2,6 подбора и отдавал 2,1 передачи. В Единой лиге ВТБ в активе капитана национальной сборной 41 матч (статистика — 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи).

В Единой лиге ВТБ Фридзон набрал и набрал 2516 очков в 264 матчах. Фридзон второй в лиге игрок, которому покорился рубеж в 2500 очков.