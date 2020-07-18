Российская фигуристка Полина Костюкович создала профессиональную пару с Алексеем Брюхановым. Об этом сообщила сама фигуристка в своем инстаграме.

Костюкович выложила фотографию, где пара стоит взявшись за руки.

«Работа полным ходом», — так подписала фото спортсменка.

Ранее 17-летняя фигуристка объявила о том, что их пара вместе с Дмитрием Ялиным распалась. Это случилось в марте.

На чемпионате России по фигурному катанию 2020 года в Красноярске Костюкович и Ялин заняли восьмое место среди спортивных пар. Брюханов до Костюкович катался в паре со Станиславой Вислобоковой.