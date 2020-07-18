Наставник «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал возможный вылет команды в ФНЛ. Если «Химки» в понедельник объявит о готовности провести сезон в премьер-лиге, самарский клуб проведет следующий вне РПЛ.

Талалаев посетовал на то, что мы живем в реалиях этого коронавируса, который действует выборочно.

«Я не сомневаюсь в том, что в спортивной борьбе мы бы остались в премьер-лиге и завоевали бы очко, которое стало бы для нас спасительным», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Талалаев отметил, что «Крылья» ждут решения РФС и подчеркнул, что для самарцев сезон не закончен. Впереди — домашняя игра с «Сочи», где перед своими болельщиками команда должна показать хороший результат и добиться победы. Также в клубе уверены, что на Исполкоме будут приняты правильные решения.