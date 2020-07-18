Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнование семье чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской. Ранее сообщалось, что австралийка российского происхождения погибла после падения из окна в одной из многоэтажек в Москве.

Тарасова сообщила, что говорить непросто, поскольку событий не знаешь: Папа у нее есть, а маму, знаю, в больницу увезли

«Соболезнования семье! Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу», — приводит слова Тарасова Sport 24.

Тарасова сожалеет, что люди, которые были рядом не замечали того, что у нее есть какие-то отклонения. Тренер призвала относиться друг к другу очень внимательно, чтобы помочь, если человек не в себе.