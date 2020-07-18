Австралиец Харли Уиндзор, выступавший с фигуристкой Екатериной Александровской в паре, прокомментировал новость о смерти партнерши.

Уиндзор написал, что словами не может описать то, что чувствует: он опустошен, больно и горько до глубины души из-за внезапного ухода Екатерины.

«То, чего нам вместе удалось достичь, я не забуду никогда. Эти воспоминания навсегда останутся в моем сердце. К таким новостям невозможно быть готовым. Покойся с миром, Катя», — написал Уиндзор в инстаграме.

Зимой 2017-го Александровская в паре с Уиндзором стала чемпионкой мира среди юниоров.

Напомним, Александровская скончалась после падения из окна одной из многоэтажек Москвы. При ней нашли предсмертную записку, в которой было одно слово — «люблю».