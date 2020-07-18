«Зенит» подписал в свои ряды капитана сборной России Виталия Фриздона. С защитником заключен контракт сроком на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

Отмечалось, что Фридзона было несколько предложений, но он выбрал клуб Евролиги. Вчера «Зенит» расстался с другим опытным защитником Евгением Вороновым, который перешел в «Химки».

Ранее Фридзон ушел из краснодарского «Локомотив-Кубань», который принял решение не продлевать соглашение с защитником сборной России. В Краснодаре Фридзон отыграл два сезона.

В составе «Локомотива» снайпер провёл 24 матча в Еврокубке, в которых набирал 7,2 очка, делал 2,6 подбора и отдавал 2,1 передачи. В Единой лиге ВТБ в активе капитана национальной сборной 41 матч (статистика — 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи).

В Единой лиге ВТБ Фридзон набрал и набрал 2516 очков в 264 матчах. Фридзон второй в лиге игрок, которому покорился рубеж в 2500 очков.