Новичок «Зенита» Виталий Фридзон прокомментировал переход в стан петербургского клуба. Капитан сборной России подписал однолетний контракт.

Фридзон отметил, что очень рад подписанию контракт с БК «Зенит». По его словам, командный рост выглядит очень и очень боеспособным, а сам защитник наслышан много хорошего про тренера Паскуаля от баскетболистов, которые играли под его началом.

«Самому приятно, что такой тренер хочет видеть меня в команде, особенно, если в течение своей карьеры я поиграл со многими парнями. Уверен, что мой опыт будет полезен команде в течение долгого и сложного сезона. Ну и, конечно, возможность играть в Санкт-Петербурге выглядит просто фантастически!», — цитирует Фридзона официальный сайт «Зенита»

Ранее Фридзон провел два сезона в составе «Локомотива-Кубани».