Двукратная чемпионка мира и Европыв одиночном катании Евгения Медведева выразила соболезнование семье погибшей чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской.

«Мы будем скучать по тебе, малышка. Соболезнования семье», — написала Медведева в сторис инстаграма.

Напомним, что сегодня стало известно, что 20-летняя Александровская скончалась после падения из окна в одной из московских многоэтажек. В предсмертной записки фигуристки была записка, на которой было одно слово — «люблю».

До 2012 года австралийка российского происхождение каталась в одиночном фигурном катании, после чего перешла в парное катание. Зимой 2017-го Александровская в паре с Уиндзором стала чемпионкой мира среди юниоров.