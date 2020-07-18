«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, принял решение о смене главного тренера. Как сообщает L’Equipe, французский клуб возглавит бывший наставник «Баварии» Нико Ковач.

Как сообщает источник, руководство «Монако» убедило 48-летнего специалиста принять клуб после работы прежнего тренера Роберта Морено. Отмечается, с Ковачем договорились несколько часов назад и подпишут долгосрочный контракт.

Ранее Ковач возглавлял «Баварию» с апреля 2018 по ноябрь 2019 года, а до этого работал с «Айнтрахтом».

«Монако» занял девятое место в досрочно завершенном чемпионате Франции, набрав сорок очков в 28 турах. Отметим, Морено принял команду в декабре, заключив контракт до 2022 года.