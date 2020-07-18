Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и главный тренер петербургского клуба Хави Паскуаль оценили переход в «Зенит» защитника сборной России Виталия Фридзона.

Церковный не думает, что нужно приводить какие-то аргументы в пользу капитана сборной России У Виталия богатый опыт выступления и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Руководитель «Зенита» уверен, что он очень пригодится в наступающем сезоне, а его переход — большой плюс для молодых ребят, которые будут играть и привлекаться в основную команду.

Паскуаль заметил, что с приходом Фридзона «Зенит» еще больше расширяет свой ростер. Защитник прекрасный снайпер, который имеет колоссальный опыт выступлений в различных турнирах.

«Я неоднократно видел Виталия в составе соперников, а теперь я рад приветствовать его в нашей команде. Его хладнокровие и понимание баскетбола будут очень полезны в решающие моменты игр», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Ранее Фридзон два сезона провел в составе «Локомотива-Кубани».