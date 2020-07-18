Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение играть за сборную Армении. По информации Sport24, полузащитник ростовской команды решил, что не будет выступать за национальную команду России, куда он пока не вызывается. Примечательно, что в активе Байрамяна семь матчей и забил один гол в составе молодежной сборной России.

Отмечается, что Байрамян не будет считаться легионером в чемпионате России, а главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал выбор футболиста.

В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник сыграл в 24 матчах, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. «Ростову» находится на пятом месте в чемпионате России, в котором ему осталось провести одну игру с «Зенитом».