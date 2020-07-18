Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат на третьей свободной практике в рамках Гран-при Венгрии — третьего этапа сезона-2020 в Формуле-1.

Соревнования проходят на автодроме «Хунгароринг».

Результат Боттаса на третьей практике: круг за 1 минуту и 15,437 секунды. Второе время показал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, который уступил финну 0,086 секунды.

Третий результат по итогам заключительной практики у Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт», он уступил лидеру 0,161 секунды.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят стал лишь 17-м на третьей практике, Боттасу он проиграл на лучшем круге 1,855 секунды.

На данный момент на Гран-при Венгрии проходит квалификация, итоговая гонка запланирована на завтра, 19 июля, начало в 16:10 по московскому времени.