Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Йоханнес Бё продемонстрировал новую винтовку, с которой он будет выступать на Кубке мира в сезоне-2020/21.

В своем «Инстаграме» биатлонист продемонстрировал свой новый инвентарь в свежем дизайне: теперь винтовка Бё будет выполнена в бело-голубом варианте, а на одной из ее частей будет изображена панда.

«Новая винтовка и новый дизайн на новый сезон», — подписал фотографии Бё.

В прошлом сезоне Йоханнес Бё стал обладателем Кубка мира по биатлону (во второй раз подряд), на чемпионате мира в итальянском Антхольце биатлонист выиграл три золотых награды: в смешанной эстафете, в сингл-миксте, а также в масс-старте. В личных гонках сезона-2019/20 Йоханнес Бё одержал 10 побед.