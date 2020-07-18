Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу трагической гибели фигуристки Екатерины Александровской.

Напомним, Александровская была найдена у своего дома в Москве, сообщается, что долгое время фигуристка боролась с депрессией.

«Соболезнования! Причину лучше знают родители и тот, кто был рядом с ней», — сказала Роднина, чьи слова цитирует портал Sport24.

Роднина отметила, что не знает причин гибели фигуристки в таком раннем возрасте — Александровской было 20 лет.

«Очень обидно! Здесь должны быть рядом близкие, потому что спорт — это не вся жизнь, это только часть жизни», — заключила Роднина.

Екатерина Александровская выступала в парном катании вместе с Чарли Уиндзором, с 2017 года она каталась под флагом Австралии и вместе с партнером стала чемпионкой мира среди юниоров.