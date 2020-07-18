Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».

Информацию об этом сообщила пресс-служба клуба в официальном «Твиттере».

Отметим, в Петербург вместе с командой отправились форвард Эсекьель Понсе и полузащитник Роман Зобнин, однако они не смогут принять участие в игре, поскольку оба ранее получили дисквалификацию.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско будет полноценно руководить командой в матче, поскольку его дисквалификация из-за стычки с судьей не распространяется на Кубок России.

Начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени, игра пройдет на «Газпром-Арене».

Также в параллельном матче финалиста Кубка России определят «Урал» и «Химки».