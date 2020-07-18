Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема отреагировал на новости о кончине 20-летней чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерины Александровской.

Слова Дейкемы приводит пресс-служба организации. Президент ISU отметил, что в организации были шокированы известиями о смерти Екатерины. Дейкема подчеркнул, что Александровская была талантливой фигуристкой, сообщество фигурного катания будет по ней скучать.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования ее семье, друзьям и товарищам по команде и скорбим об этой трагической утрате», — заключил Дейкема. Спортсменка была найдена рядом со своим домом в Москве.

Екатерина Александровская выступала в парном катании с Чарли Уиндзором за Австралию, в 2017 году пара выиграла чемпионат мира среди юниоров, в 2018 году фигуристы стали участниками Олимпиады в Пхенчхане.