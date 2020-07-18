Тренер по фигурному катанию Андрей Хекало рассказал о том, что у австралийской фигуристки Екатерины Александровской в январе произошел приступ эпилепсии, в связи с чем ей рекомендовали завершить карьеру.

Слова Хекало приводит портал РИА Новости. Тренер отметил, что после 10 января у фигуристки произошел приступ перед тренировкой, после чего фигуристку положили на обследование. Тогда Екатерина Александровская и ее партнер Харли Уиндзор готовились к чемпионату четырех континентов.

«Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ. Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Быстро вызвали скорую помощь, и Катя пролежала две недели на обследовании», — отметил Хекало, добавив, что врач сообщил ему об эпилепсии.

Фигуристке рекомендовали прекратить занятия спортом, поскольку новый приступ может произойти в любой момент.

Напомним, сегодня, 18 июля, стало известно о смерти Екатерины Александровской. Фигуристке было 20 лет.