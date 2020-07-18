Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации на Гран-при Венгрии — третьем этапе сезоне-2020 в Формуле-1.

Соревнования проходят на автодроме «Хунгароринг».

В заключительном сегменте Хэмилтон показал результат — 1 минута 13,447 секунд на круг. Со второй позиции будет стартовать его партнер по «Мерседесу», финн Валттери Боттас, он отстал от Хэмилтона на 0,107 секунды.

Место в тройке также получил Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт», он уступил 0,93 секунды.

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» не смог пройти даже во второй сегмент квалификации и расположился на 17-й позиции. Результат Квята — круг за 1 минуту и 16,204 секунды.

Итоговая гонка Гран-при Венгрии состоится завтра, 19 июля, начало запланировано на 16:10 по московскому времени.