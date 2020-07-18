Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался по поводу новостей о смерти 20-летней австралийской фигуристки российского происхождения Екатерины Александровской.

Слова Жулина цитирует портал «Чемпионат». Трагедию, произошедшую с Александровской, Жулин назвал ужасающей, а также удивился, когда прочитал все, что написали о гибели фигуристки.

«Ей было 20 лет — живи и радуйся. Но, может, будет какое-то расследование», — сказал тренер.

Напомним, сегодня, 18 июля, стало известно о смерти Екатерины Александровской: она выпала из окна собственного дома в Москве.

С 2012 года Екатерина Александровская выступала в парном катании, с 2016 года она каталась в паре с Харли Уиндзором за Австралию. Вместе они выиграли финал серии Гран-при среди юниоров, а также чемпионат мира среди юниоров.