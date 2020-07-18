Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, какой политики клуб будет придерживаться в ближайшее трансферное окно.

Слова Газизова приводит портал «Спорт-Экспресс». По словам гендиректора «красно-белых», информация о том, что владелец клуба Леонид Федун выделит до 50 млн евро на трансферы, не соответствует действительности.

«Из-за карантина клуб понес убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет. Массовых трансферных закупок не планируется», — сообщил Газизов.

Также гендиректор «Спартака» отметил, что официального предложения клубу о сотрудничестве с «Химками» не поступало, всерьез это партнерство не рассматривалось.

напомним, Шамиль Газизов возглавил московский «Спартак» только в июле 2020 года после увольнения с этого поста Томаса Цорна.