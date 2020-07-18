Российская фигуристка Софья Титова, которая тренируется под руководством Евгения Плющенко в его академии, продемонстрировала новый сложный прыжковый каскад.

Фигуристка выложила в «Инстаграме» видеоролик с исполнением каскада тройной лутц — тройной риттбергер: очень часто его исполняет на соревнованиях олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также другие ученицы Этери Тутберидзе, в частности, Анна Щербакова.

«Когда прыгать любишь больше, чем есть и спать. Работаем дома!», — подписала видео Титова.

Напомним, в июне фигуристы Евгения Плющенко из состава сборных команд проводили сбор на федеральной базе «Юг Спорт» в Кисловодске. С конца июня открылся каток академии «Ангелы Плющенко» в Москве, и спортсмены смогли возобновить ледовые тренировки.