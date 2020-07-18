Российский боец UFC, чемпион промоушена в легчайшем весе Петр Ян рассказал о том, как он относится к своей возросшей популярности.

В интервью RT Ян заявил, что сейчас у него появилось свободное время, потому что не нужно думать о новом бое, о сопернике или поясе. Сейчас спортсмен отдыхает, поскольку знает, что сделал работу на отлично.

«Конечно, журналисты задают много вопросов, но я стараюсь их отсеивать. Всегда найду свободное время для тех, кто был рядом в начале моего пути в UFC. А с остальными у меня нет желания общаться», — заявил боец, добавив, что он не стремится к большой популярности.

Напомним, Петр Ян победил в титульном бою Жозе Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе на турнире UFC 251 в Абу-Даби.