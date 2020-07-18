Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о своей бывшей ученице Екатерине Александровской, которая погибла сегодня, 18 июля, в возрасте 20 лет в Москве.

В интервью ТАСС Гончаренко отметила, что у Александровской был характер бойца и она тянулась за старшими фигуристами.

«Еще когда она была маленькой, мы сразу поняли — это настоящая парница, смелая, ничего не боится, идеальная партнерша. Мы давно не виделись, в последний раз — в 2017 году», — заявила Гончаренко, отметив, что была очень рада, когда Александровская встала в пару с Харли Уинзором.

«Знаю, что родители занимались Катей, они были заточены на результат, а сама Катя была очень амбициозной, характерной, сильной», — отметила Гончаренко.