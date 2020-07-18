Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят высказался о своем выступлении в квалификации Гран-при Венгрии — третьем этапе сезона-2020 в Формуле-1.

Слова Квята цитирует портал motorsport.com. Пилот отметил, что с группой инженеров придется много поработать, чтобы понять, как подстроить машину под стиль пилотирования Квята.

«Как только мы поймем это, все должно наладиться. В настоящий момент мы с машиной говорим на разных языках», — сказал пилот, отметив, что очень надеется на то, что нужное направление в настройках поможет ему прибавить.

Итоговая гонка Гран-при Венгрии состоится завтра, 19 июля, на трассе «Хунгароринг», Квят будет стартовать с 17-го места. Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени.