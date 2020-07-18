Российский футбольный тренер Роман Шаронов высказался о своих ожиданиях от матча «Зенит» — «Спартак» в рамках полуфинала Кубка России.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Шаронов отметил, что в игре может произойти все что угодно, в частности, тренер ждет бескомпромиссного футбола, поскольку мотивация для нее не нужна.

«Надеюсь, она будет без околофутбольных дел. Хочу, чтобы все решилось в честной, спортивной борьбе. Но, к сожалению, в этом чемпионате этого не хватает. С начала турнира — и до нынешнего момента», — заявил специалист, отметив, что хочет, чтобы судьба кубка решилась на поле, в честной борьбе.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России пройдет завтра, 19 июля, начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени.