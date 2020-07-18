Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о задачах клуба, а также слухах о том, что «красно-белым» нужно продать кого-то из лидеров.

Слова Газизова цитирует портал «Чемпионат».

«Разговоры, что нам нужно продать кого-то из лидеров? Наша задача — выигрывать титулы. Этим все сказано», — сказал Газизов, добавив, что «Спартак» должен сбалансировать команду и экономическую ситуацию в клубе.

В то же время гендиректор клуба подчеркнул, что «Спартак» должен завоевывать трофеи. «А это нужно делать с хорошими и сильными игроками», — заявил Газизов. Ранее специалист отметил, что «Спартак» не будет тратить много денег на трансферы в ближайшее время.

Напомним, Шамиль Газизов сменил на посту генерального директора клуба Томаса Цорна, который покинул команду в начале июля.